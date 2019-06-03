ПАСЕ может вернуть Россию в состав ассамблеи
В ПАСЕ слушать доклад по "укреплению процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", сообщает Укринформ .
Отмечается, что документ, докладчиком по которому является сенатор от Бельгии Петра Где Саттер, уже включен в проект повестки дня заседания ПАСЕ 24-28 июня.
Отмечается, что проект доклада, если он будет утвержден регламентным комитетом, а дальше всей Ассамблеей 24 июня, может создать условия, российская делегация прибудет на летнюю сессию ПАСЕ, хотя это противоречит регламенту.
17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД в летней сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне, говорится в сообщении.
Отмечается, что решение комитета министров еще должен утвердить ПАСЕ.
Отмечается, что постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал решение КМСЕ, которым Россию могут вернуть в ПАСЕ без выполнения обязательств, продолжение агрессии против Украины и оккупации Крыма, "противоречивым и позорным".
- Напомним, министры иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, благоприятное для возвращения российской делегации в ПАСЕ.
- Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что министры иностранных дел стран-членов Совета Европы 17 мая договорились, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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17 мая председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что существует г. изик возвращения России к Парламентской ассамблее Совета Европы .