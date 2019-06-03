ПАСЕ может вернуть Россию в состав ассамблеи

3 июня, 2019, 08:55

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рассмотрит вопрос, который может осложнить наложение санкций на делегацию РФ и обеспечить ее возвращение в ПАСЕ

В ПАСЕ слушать доклад по "укреплению процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", сообщает Укринформ .

Отмечается, что документ, докладчиком по которому является сенатор от Бельгии Петра Где Саттер, уже включен в проект повестки дня заседания ПАСЕ 24-28 июня.

Отмечается, что проект доклада, если он будет утвержден регламентным комитетом, а дальше всей Ассамблеей 24 июня, может создать условия, российская делегация прибудет на летнюю сессию ПАСЕ, хотя это противоречит регламенту.

17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД в летней сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне, говорится в сообщении.

Отмечается, что решение комитета министров еще должен утвердить ПАСЕ.

Отмечается, что постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал решение КМСЕ, которым Россию могут вернуть в ПАСЕ без выполнения обязательств, продолжение агрессии против Украины и оккупации Крыма, "противоречивым и позорным".