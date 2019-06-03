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Espreso.tvОбществоПапа Римский в Румынии извинился перед цыганами за века дискриминации

Папа Римский в Румынии извинился перед цыганами за века дискриминации


фото: www.svoboda.org
Папа Римский Франциск во время визита в Румынию извинился перед цыганами за дискриминацию и унижение со стороны церкви

Об этом сообщает Голос Америки .

Я прошу прощения, во имя Церкви и Господа. За все те времена в истории, когда мы дискриминировали, плохо обращались или смотрели на вас косо. Мне тяжело на сердце. Тяжело от многочисленных случаев дискриминации, сегрегации и жестокого обращения, которым подвергались ваши общины. История говорит нам, что и христиане, включая католиков, допускали подобных злодеяний ", - сказал папа, обращаясь к цыганской общине в городе Блаж.

Понтифик предостерег от суждений о людях на почве предрассудков.

"Равнодушие порождает предрассудки, питает гнев и обиду. Как часто мы выражаем поспешные суждения, словами, которые жалят, отношениями, которые сеют ненависть и расколы!" - добавил Франциск.

Количество цыган в Румынии сейчас составляет около 10% населения. Они жалуются на дискриминацию, по которой им трудно получить.

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