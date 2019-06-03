Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, однако потеряли боевика

3 июня, 2019, 07:39

В воскресенье, 2 июня, российские наемники на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе трижды - из запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Марьинки из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, недалеко от населенного пункта Пески - с 82-мм минометов, около Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции неподалеку Новгородского из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили боевикам на каждый обстрел. По данным разведки, 2 июня оккупанты потеряли погибшим одного боевика.

С начала дня 3 июня, станет на 7:00 российские наемники один раз обстреляли позиции вблизи Каменки в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие этого обстрела нет. На каждый обстрел противника украинские подразделения дали ответ врагу.