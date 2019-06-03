Новак объяснил, как в Укравтодоре проверяют качество ремонта дорог

3 июня, 2019, 11:11

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак рассказал о процессе проверки качества при ремонте автодорог в Украине

Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

"Кроме постоянных ежедневных проверок на площадках, наша централизованная организация, которая называется Д"оркачество". Она отвечает за ежедневные проверки на всех объектах", - пояснил глава "Укравтодора".

Кроме того, по его словам, ежегодно по всей стране служба проводит проверки после завершения и в начале строительного сезона.

"Также на капитальных ремонтах привлекаем независимых инженеров-консультантов, независимый надзор. То есть мы жестко контролируем качество", - заявил он ..

Все выявленные недостатки должны быть устранены за счет подрядчика. Если подрядчик этого не делает, то представители службы подают на него в суд.

"Уже есть несколько таких примеров. Я буду настаивать на создании черного списка компаний строительного рынка. Если есть серьезные замечания к компаниям, нужно, чтобы они либо изменили свой подход к качеству выполнения работ, либо вышли из рынка ", - заверил Новак.

Также, по его словам, все акты выполненных работ принимаются и оплачиваются только после проверки "Доркачеством". То есть заплатить подрядчику без проверки и исправления недостатков невозможно. "На все ремонты - гарантия пять лет, а на капитальные ремонты - десять. В течение этого времени подрядчик должен устранить все недостатки за свой счет ", - добавил глава"Укравтодора ".