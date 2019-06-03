NASA показало рентгеновскую "карту" космоса

3 июня, 2019, 17:20

Ученые из Центра космических полетов имени Годдарда, который входит в NASA, составили рентгеновскую карту ночного неба, которая проливает свет на то, как выглядит наша Вселенная

Об этом пишет ScienceAlert .

Снимок ночного неба был сделан с помощью исследователя внутреннего состава нейтронной звезды NASA (NICER), который установлен на борту МКС. Он представляет собой куб размером со стиральную машину. Примерно каждые полтора часа, после того как Солнце заходит за орбиту МКС, прибор собирает фотоны с высокой энергией с восьми мест расположения на орбите в ночном небе.

Каждая изогнутая линия на карте ночного неба - это траектория, по которой внимание инструмента переключается с одного источника на другой. Меньшие пятна и линии - это энергетические частицы, врезающиеся в датчики.

Во многих местах живут мертвые, называемые нейтронными, звездами; объекты настолько плотные, что единственное, что удерживает их от коллапса в черную дыру - это закон, который говорит, что ядра не могут собираться в один и тот же объем.

Знание их точного радиуса может рассказать нам больше о физике, происходящей внутри их тел. Миссия сможет определить их размер с точностью до 5%.

Некоторые из этих нейтронных звезд быстро вращаются и называются пульсарами. Определение времени каждой развертки рентгеновских лучей, похожих на маяк, может дать астрономам очень подробный набор координат.