Максим Бурбак: Любые попытки поставить страну на колени или повести путем унизительной капитуляции закончатся плохо

3 июня, 2019, 17:11

Фракция "Народный фронт" возмущена заявлениями близкого бизнес-окружения президента об отмене языковых квот в медиапространстве и планах капитулировать перед Россией

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, пишет пресс-служба партии.

Он отметил, что "Народный фронт" приложит максимум усилий, чтобы закон о функционировании государственного языка был неизменным.

"Напомню, что среди авторов законопроекта о защите государственного языка наш коллега из "Народного фронта" Николай Княжицкий. И это именно его заслуга - во время голосования он получил 278 голосов поддержки от народный депутатов. И мы сделаем все, чтобы этот закон работал и был неизменным", - сказал Максим Бурбаки.

"Мы еще раз подчеркиваем: украинский народ не позволит похоронить достижения, за которые заплачено кровью тысяч украинцев. Позиция Президента Зеленского уже спровоцировала политический кризис в стране, который будет иметь длительные негативные последствия. Не надо дальше множить проблемы на ровном месте. Не надо ссорить людей. Надо объединять общество для движения вперед", - подчеркнул руководитель фракции.

Он подчеркнул, что новоизбранному Президенту досталась страна с сильной армией и ростом экономики.

"Президент Зеленский пришел к рулю страны, имеющей вполне вменяемые показатели: четвертый год идет рост экономики, растут доходы граждан, имеем сильную армию, нашу страну начали уважать в мире. И любые попытки поставить такую страну на колени или повести путем унизительной капитуляции закончатся плохо", - резюмировал руководитель фракции НФ.

"Наша позиция неизменна. Капитуляция не пройдет. Крым и Донбасс вернутся вместе и на украинских условиях. Россия должна освободить всех пленных и возместить Украине ущерб, нанесенный войной. Это позиция "Народного фронта", - резюмировал Максим Бурбак.