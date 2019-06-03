Летом Украина должна отдать $1,8 млрд долга, осенью - еще $1,7 млрд
Об этом председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин сообщил на своей странице в Facebook.
"За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму $1,8 млрд, в сентябре - $1,7 млрд. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов по гривневым ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент $1 млрд, с последующей конвертацией полученных денег в валюту", - написал Данилишин.
По его словам, Украина справится с этими вызовами, однако в немалой степени за счет заимствований правительства, в отдельных случаях - международных резервов НБУ, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплаты $1,7 млрд. по госдолгу.
Поэтому, если сохраняется возможность продолжения сотрудничества с МВФ в рамках действующей программы, целесообразно этим воспользоваться.
"Нужно также учитывать, что в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" золотовалютный резерв используется исключительно для обеспечения внутренней и внешней стабильности денежной единицы Украины. Не допускается использование золотовалютного резерва для предоставления кредитов и гарантий и других обязательств резидентам и нерезидентам Украины. Поэтому правительству следует иметь в виду эти позиции. Думаю, что независимость НБУ позволяет проводить достаточно взвешенную независимо ни от кого политику использования золотовалютных резервов. Как кговорится, не одним днем живем", - подчеркнул Данилишин.
Вместе с тем глава Совета НБУ не исключает возможных рисков на валютном рынке. По его мнению, возможное заметное уменьшение международных резервов само по себе способно дать отрицательный психологический сигнал участникам валютного рынка.
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- Напомним, в конце января государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился относительно валового внутреннего продукта с 71,8% до 62,7%.
- В ноябре 2018 года совокупный государственный долг Украины (прямой и гарантированный) увеличился на $0,44 млрд (0,6%) .
- В начале апреля Министерство финансов Украины обновило план выплат по государственному долгу в 2019 году, увеличив объем платежей в 15,32 млрд грн.
- Кабмин планирует до 2020 года уменьшить государственный долг Украины до 49% ВВП .
- Напомним, в 2019 году Украине необходимо одолжить около $4 млрд, поскольку на погашение и обслуживание государственного долга нужно потратить 418 млрд грн, рассказала министр финансов Оксана Маркарова.