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Espreso.tvОбществоЛетом Украина должна отдать $1,8 млрд долга, осенью - еще $1,7 млрд

Летом Украина должна отдать $1,8 млрд долга, осенью - еще $1,7 млрд


фото: 5.ua
В июне-августе 2019 года Украине нужно погасить внешних долгов на сумму $1,8 млрд, а в сентябре - на $1,7 млрд

Об этом председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин сообщил на своей странице в Facebook.

"За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму $1,8 млрд, в сентябре - $1,7 млрд. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов по гривневым ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент $1 млрд, с последующей конвертацией полученных денег в валюту", - написал Данилишин.

По его словам, Украина справится с этими вызовами, однако в немалой степени за счет заимствований правительства, в отдельных случаях - международных резервов НБУ, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплаты $1,7 млрд. по госдолгу.

Поэтому, если сохраняется возможность продолжения сотрудничества с МВФ в рамках действующей программы, целесообразно этим воспользоваться.

"Нужно также учитывать, что в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" золотовалютный резерв используется исключительно для обеспечения внутренней и внешней стабильности денежной единицы Украины. Не допускается использование золотовалютного резерва для предоставления кредитов и гарантий и других обязательств резидентам и нерезидентам Украины. Поэтому правительству следует иметь в виду эти позиции. Думаю, что независимость НБУ позволяет проводить достаточно взвешенную независимо ни от кого политику использования золотовалютных резервов. Как кговорится, не одним днем живем", - подчеркнул Данилишин.

Вместе с тем глава Совета НБУ не исключает возможных рисков на валютном рынке. По его мнению, возможное заметное уменьшение международных резервов само по себе способно дать отрицательный психологический сигнал участникам валютного рынка.

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