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Espreso.tvОбществоКоличество сообщений о минировании выросло в 2,5 раза, - Нацполиция

Количество сообщений о минировании выросло в 2,5 раза, - Нацполиция

За четыре месяца в подразделения Национальной полиции поступило 425 сообщений о минировании

Об этом сообщает НВ .

Количество сообщений о минировании зданий в Украине растет, говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, в январе-апреле 2019 года в милицию поступило 425 сообщений о минировании, тогда как за аналогичный период 2018 года - 170.

Отмечается, что во время проверки "заминированных" объектов взрывчатые вещества обнаружены не были.

Отмечается, что после поступления звонка правоохранительные органы просят посетителей и работников освободить здание, которое якобы заминировали. Впоследствии проводится проверка. Если ничего не обнаружено - составляется акт об отсутствии взрывных устройств и опасных веществ.
 
Только после составления акта можно восстанавливать работу. Таким образом, деятельность этих объектов парализуется на несколько часов, говорится в сообщении.
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