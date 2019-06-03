Количество сообщений о минировании выросло в 2,5 раза, - Нацполиция
3 июня, 2019, 10:28
За четыре месяца в подразделения Национальной полиции поступило 425 сообщений о минировании
Об этом сообщает НВ .
Количество сообщений о минировании зданий в Украине растет, говорится в сообщении.
По данным Нацполиции, в январе-апреле 2019 года в милицию поступило 425 сообщений о минировании, тогда как за аналогичный период 2018 года - 170.
Отмечается, что во время проверки "заминированных" объектов взрывчатые вещества обнаружены не были.
Отмечается, что после поступления звонка правоохранительные органы просят посетителей и работников освободить здание, которое якобы заминировали. Впоследствии проводится проверка. Если ничего не обнаружено - составляется акт об отсутствии взрывных устройств и опасных веществ.
Только после составления акта можно восстанавливать работу. Таким образом, деятельность этих объектов парализуется на несколько часов, говорится в сообщении.
- Напомним, 26 апреля аноним сообщил полицию, что заминированы все вокзалы Киева, аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны), Верховная Рада и Кабинет министров.
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