//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvХай-текКартинки Google можно будет проектировать в дополненную реальность

Картинки Google можно будет проектировать в дополненную реальность

Новая функция поиска Google позволяет просматривать изображения животных, проецируя их в реальность, как элемент дополненной реальности

В компании отметили, что они продолжат улучшать поиск и делать его более реалистичным. Информацию опубликовали в Twitter компании.

Поиск изображений животных в Google на смартфонах теперь позволяет просматривать их как элементы дополненной реальности, которые можно проецировать прямо в комнату. При поиске в браузере Chrome или в приложении Google в вашем распоряжении также 3D-карта.

Компания Google объявила о функциях дополненной реальности на конференции для разработчиков в мае, и теперь их продвигает. Для того, чтобы сделать функцию более популярной, компания опубликовала серию твитов, где они показали как это работает.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 июня, 2019 понедельник

больше новостей

3 июня, 2019 понедельник

2 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать