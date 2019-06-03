Картинки Google можно будет проектировать в дополненную реальность

3 июня, 2019, 15:41

Новая функция поиска Google позволяет просматривать изображения животных, проецируя их в реальность, как элемент дополненной реальности

В компании отметили, что они продолжат улучшать поиск и делать его более реалистичным. Информацию опубликовали в Twitter компании.

It's AR of the tiger!



If you've got an AR-enabled phone, you can now bring select animals right into your space for a safari (or safe snuggle) with Search. pic.twitter.com/kWpudETgeq - Google (@Google) 31 мая 2019 г.

Поиск изображений животных в Google на смартфонах теперь позволяет просматривать их как элементы дополненной реальности, которые можно проецировать прямо в комнату. При поиске в браузере Chrome или в приложении Google в вашем распоряжении также 3D-карта.

Rottweilers do not shed ... in Search. ARf, ARf! pic.twitter.com/8qtjEcjFKn - Google (@Google) 31 мая 2019 г.

Компания Google объявила о функциях дополненной реальности на конференции для разработчиков в мае, и теперь их продвигает. Для того, чтобы сделать функцию более популярной, компания опубликовала серию твитов, где они показали как это работает.