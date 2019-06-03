Генпрокуратура открыла дело на главу ГБР

3 июня, 2019, 16:27

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы

Об этом сообщает в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он сообщил, что от председателя Совета общественного контроля при ГБР Болдина М.Я. поступило заявление о совершении Трубой уголовных преступлений, а именно:

умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины);

служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц (ч. 1 ст. 367 УК Украины);

злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, с целью получения какой-либо неправомерной выгоды для себя или другого физического или юридического лица использования должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц (ч. 1 ст. 364 УК Украины);

разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).

"По информации, изложенной в обращении, Генеральной прокуратурой Украины 03.06.2019 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении директором ГБР Трубой Р.М. уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Украины", - сообщил Лысенко.