Боевики в Донбассе снова открыли огонь, ВСУ уточняют потери врага
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды вблизи населенного пункта Новоселовка-2 - из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, и у города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; у населенного пункта Каменка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов.
Также враг совершил обстрелы вблизи населенного пункта Пески из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, у населенного пункта Николаевка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции наших защитников: вблизи города Попасная - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; у населенного пункта Новозвановка - из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
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