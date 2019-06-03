Боевики в Донбассе снова открыли огонь, ВСУ уточняют потери врага

3 июня, 2019, 20:55

С начала суток на Донбассе враг восемь раз нарушил режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды вблизи населенного пункта Новоселовка-2 - из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, и у города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; у населенного пункта Каменка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов.

Также враг совершил обстрелы вблизи населенного пункта Пески из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, у населенного пункта Николаевка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции наших защитников: вблизи города Попасная - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; у населенного пункта Новозвановка - из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.