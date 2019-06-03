Авторами видео об аннексии Буковины Румынией являются выходцы из России - Тука

3 июня, 2019, 17:19

Авторами видео захвата Румынией территории Буковины после начала широкомасштабной войны России являются выходцы из Российской Федерации

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает Прямой.

"Насколько я понимаю авторами этой агитки являются выходцы из РФ. Откровенно говоря я ожидал более действенной реакции от правительства Молдовы, потому что Украина реагирует адекватно. Такие провокационные видео могут вызвать реакцию у наших соседей, среди которых есть сторонники восстановления великой румынской империи. Я не думаю , что это может выйти на самый высокий уровень, но спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины должны сотрудничать, потому что это вредит всем трем странам", - сказал он.

Напомним, в Youtube с появилось провокационное видео якобы захвата Буковины Румынией в 2022 году.