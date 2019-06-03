Американские сенаторы предлагают пять видов санкций против "Северного потока-2"
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на законопроект о санкциях.
Речь идет как о физических, так и о юридических лицах.
В частности, сенаторы предлагают отказывать в выдаче экспортных лицензий регулирующими органами США, ввести запрет на получение займов на общую сумму более $ 10 млн в течение 12 месяцев, и запрет на работу с госдолгом США или федеральными средствами.
Также среди предложений - запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и соглашения с собственностью. Сотрудники такой компании могут быть высланы из страны.
Последний пункт имеет целью запрет на въезд в США и блокировки активов любых лиц, находящихся в юрисдикции США, и отношение к "продажи, аренды, предоставления или содействие в оказании" судов, которые укладывают российские трубы для "Северного потока 2 "на глубину 30 метров и более.
Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Барраса и Том Коттон.
- Напомним, министр энергетики США Рик Перри во вторник анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" в "не слишком отдаленном будущем".
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока - 2" , несмотря на возможные санкции США.
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Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для "Северного потока-2".
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После этого Коболев заявил, что ни при каких обстоятельствах "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. В связи с этим "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам, отметил он.
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Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. По его словам, нет никаких "роковых юридических препятствий".
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15 апреля компания Nord Stream 2 AG подала Датском энергетическому агентству заявку на согласование третьего варианта маршрута газопровода.