Американские сенаторы предлагают пять видов санкций против "Северного потока-2"

3 июня, 2019, 09:33

Сенаторы Конгресса США предложили ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто предоставляет услуги страхования судам, которые работают над составлением газопровода "Северный поток-2"

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на законопроект о санкциях.

Речь идет как о физических, так и о юридических лицах.

В частности, сенаторы предлагают отказывать в выдаче экспортных лицензий регулирующими органами США, ввести запрет на получение займов на общую сумму более $ 10 млн в течение 12 месяцев, и запрет на работу с госдолгом США или федеральными средствами.

Также среди предложений - запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и соглашения с собственностью. Сотрудники такой компании могут быть высланы из страны.

Последний пункт имеет целью запрет на въезд в США и блокировки активов любых лиц, находящихся в юрисдикции США, и отношение к "продажи, аренды, предоставления или содействие в оказании" судов, которые укладывают российские трубы для "Северного потока 2 "на глубину 30 метров и более.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Барраса и Том Коттон.