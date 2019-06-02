Зеленскому следует позаботиться о включении ЕС в переговоры с Россией, - профессор Варшавского университета

2 июня, 2019, 23:10

Об этом профессор политологии Варшавского университета Анджей Шептицкий заявил 1 июня 2019 в эфире программы "Студия "Запа "с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Если мы посмотрим на результаты выборов (в Европарламент - ред.) во Франции, мы увидим, что есть возможность того, что за через года там уже будет не Эмманюэль Макрон, который, видимо, не является проукраинским, но он также не является пророссийским и это надо четко сказать, а это может быть Марин Ле Пен. Я не думаю, что украинцам захочется говорить о войне на Донбассе с одной стороны с Путиным, а с другой - с французским сотрудником Путина. Т.е. надо эти три года использовать чтобы либо как-то договориться, либо найти другой формат. Видимо, включить Евросоюз. Чтобы просто через три года не разговаривать с Марин Ле Пен, которая прямо скажет, что надо следовать российским интересам", - отметил профессор.

Кроме того, в ФРГ заканчивается эпоха Ангелы Меркель. И официальный Киев также должен это учитывать, добавил Шептицкий.

Что же касается отношений Зеленского с властью Польши, то они, по мнению ученого, будут непростыми.

"Дуда отказался от участия в инаугурации (Зеленского - ред.). Это, к сожалению, подтверждает, что сегодняшняя власть Польши не очень заинтересована в сотрудничестве с Украиной", - подчеркнул политолог.