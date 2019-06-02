Вышел первый тизер фильма "Черный ворон" по мотивам бестселлера Василия Шкляра

2 июня, 2019, 16:05

Вскоре в прокате появится украинская полнометражная историческая драма "Черный ворон" о повстанческом движении времен Холодноярской республики

Об этом сообщает Госкино.

Лента "Черный ворон" снята по мотивам одноименного романа-бестселлера Василия Шкляра.

"История ленты охватывает одну из самых драматических страниц истории нашей страны, показывает пример непокорности и мужественной борьбы за свободу и независимость родной земли. Это один из самых ожидаемых в прокате фильмов этого года, и я рад, что уже совсем скоро картина доберется до широких экранов" , - отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

В центре фильма - история жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Стремление украинцев к воле не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, свободу и будущее украинцев и собственной семьи.

Режиссером фильма стал Тарас Ткаченко, снявший "Гнездо горлицы". Сценаристом выступил Тарас Антипович, оператором-постановщиком - Александр Кришталович, генеральным продюсером - Александр Ткаченко.