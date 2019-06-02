Во Львовской области мужчина погиб в результате падения с воздушного шара

2 июня, 2019, 16:30

Во Львовской области в результате падения из корзины воздушного шара погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В Жидачевское отделения полиции поступило сообщение о том, что 1 июня около 21:00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал мужчина, который от полученных травм погиб на месте происшествия.

Правоохранители установили личность аэронавта - 47-летнего жителя одного из сел Пустомытовского района Львовской области. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.