Во Львовской области мужчина погиб в результате падения с воздушного шара
2 июня, 2019, 16:30
Во Львовской области в результате падения из корзины воздушного шара погиб мужчина
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
В Жидачевское отделения полиции поступило сообщение о том, что 1 июня около 21:00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал мужчина, который от полученных травм погиб на месте происшествия.
Правоохранители установили личность аэронавта - 47-летнего жителя одного из сел Пустомытовского района Львовской области. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.
- 14 марта три воздушных шара в Турции были вынуждены совершить аварийную посадку, из-за чего пострадали 40 человек .