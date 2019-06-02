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Espreso.tvОбществоВо Львовской области мужчина погиб в результате падения с воздушного шара

Во Львовской области мужчина погиб в результате падения с воздушного шара


фото: Zaxid.net
Во Львовской области в результате падения из корзины воздушного шара погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В Жидачевское отделения полиции поступило сообщение о том, что 1 июня около 21:00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал мужчина, который от полученных травм погиб на месте происшествия.

Правоохранители установили личность аэронавта - 47-летнего жителя одного из сел Пустомытовского района Львовской области. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

  • 14 марта три воздушных шара в Турции были вынуждены совершить аварийную посадку, из-за чего пострадали 40 человек .
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