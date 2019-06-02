В столице заминировали аэропорт "Киев"
2 июня, 2019, 21:38
В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании международного аэропорта "Киев"
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о том, что международный аэропорт "Киев" заминирован.
На место выехали полицейские, кинологи, взрыво- техники и работники скорой и ГСЧС. Сейчас решается вопрос об эвакуации пассажиров и работников аэропорта.
- 30 мая в полицию города Киева поступило анонимное сообщение о том, что Центральный железнодорожный вокзал заминирован .
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