В столице заминировали аэропорт "Киев"

2 июня, 2019, 21:38

В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании международного аэропорта "Киев"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о том, что международный аэропорт "Киев" заминирован.

На место выехали полицейские, кинологи, взрыво- техники и работники скорой и ГСЧС. Сейчас решается вопрос об эвакуации пассажиров и работников аэропорта.