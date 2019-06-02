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Espreso.tvКриминалВ столице заминировали аэропорт "Киев"

В столице заминировали аэропорт "Киев"


фото: UDP
В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании международного аэропорта "Киев"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о том, что международный аэропорт "Киев" заминирован.

На место выехали полицейские, кинологи, взрыво- техники и работники скорой и ГСЧС. Сейчас решается вопрос об эвакуации пассажиров и работников аэропорта.

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