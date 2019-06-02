В России объявили тендер для оценки ущерба, который Украина нанесла Крыму
2 июня, 2019, 16:51
Государственная дума России объявила тендер для подсчета убытков, причиненных Украиной полуострову Крым с 1991 по 2014 год
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
На российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называемого исследования для "оценки убытков", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда аннексированный сейчас полуостров находился под контролем Украины. Начальная стоимость исследования - 10 млн российских рублей.
Заказчиком исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и в составе России.
Указывается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.
- 15 марта глава российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с Украины необходимо взыскать компенсацию за период, который Крым провел в ее составе.