В легендарных Крутах "бандюганы" сорвали переход общества в ПЦУ

2 июня, 2019, 13:59

В знаменитом селе Круты Нежинского района Черниговской области свезенные представителями УПЦ МП "титушки" сорвали собрание приходской общины, на котором должен быть решен вопрос о передаче местного Свято-Михайловского храма Православной церкви Украины

Об этом написал в Facebook религиовед Ростислав Мартынюк.

"Более 50 привозных бандюганов, которыми руководили около 20 священников Московского Патриархата, сегодня (1 июня 2019 - ред.) вдруг грубо сорвали приходское собрание в знаменитом селе Круты Нежинского района Черниговской области. Цель собрания, на которые появились более 200 крутян - объединение с Православной церковью Украины и выход из подчинения РПЦ ", - отметил он.

Мартынюк ссылается на свидетельства очевидцев, которые рассказали, что "завезенная из Киева братва уже утром захватила помещение, где должны проводиться сборы. А нежинская полиция этом фактически потакала".

Впоследствии русскоязычные молодые люди спортивного вида заблокировали вход, "а тех крутян, которые пытались попасть в свою же здание, просто сбрасывали с лестницы на землю".

"Безнаказанное издевательство над крутянами происходило под улюлюканье завезенных бабушек-кликуш. Их подзуживали мобилизованы московские попы, которых в Круты этого дня устремились отовсюду: Нежина, Борзны, Прилук и даже Бахмач (в частности, в банде титушок засекли и" благотворительного " РПЦ в Бахмаче районе) ", - привел подробности Мартынюк.

Также он отметил, что на Черниговщине священники Московского Патриархата уже не впервые прибегают к услугам криминалитета, чтобы предотвратить переход общин в ПЦУ.

В феврале священник Екатерининской церкви ПЦУ в Чернигове, военный капеллан Евгений Орда сообщил, что 27 февраля община села Круты перешла к Православной Церкви Украины. По его словам, решение принято во время восхода сельских жителей.

"На людей оказывалось значительное давление со стороны" московских попов ", но в Крутах живут патриотически настроенные люди, и две трети участников собрания проголосовали за переход к Украинской церкви", - заявил тогда о. Евгений в комментарии УНИАН , отметив, что на желающие перейти в ПЦУ общины и священнослужителей оказывается давление со стороны Российской церкви в Украине.

Согласно информации Религиозно-информационной службы Украины , 31 мая на сайте близкого к куму Путина Виктора Медведчука 112-го телеканала появился комментарий от настоятеля Свято-Михайловской церкви УПЦ МП Крут Василия Вильховецкого, который заявил, что "немногочисленные сторонники ПЦУ" в селе намерены с 1 июня провести собрание, чтобы передать храм Православной церкви Украины.

По словам Вильховецкого, 10 февраля, то есть еще до собрания 27 февраля, "православная религиозная община [села] провела собрание и подтвердила, что прихожане хотят остаться в УПЦ МП".

Также священник МП заявил, что "не исключает" поддержку со стороны власти именно инициативной группы перехода в ПЦУ - "как это было в других селах, где храмы были отобраны".

Комментарий священника РПЦ под заголовками вроде "группа украинских раскольников планирует отобрать храм ..." активно распространяли пророссийские и сепаратистские СМИ.

Справка

После получения Томоса в состав ПЦУ уже увийшы 530 церковных общин из разных уголков Украины, которые ранее подчинялись Московскому патриархату.