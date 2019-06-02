В Китае создали робота-кота для тех, кто не может иметь домашних животных
Как пишет Tech Crunch, когда владелец Matebot трогает его или разговаривает с ним, робот реагирует изменением глаз и двигает головой, как обычный кот.
Met Matebot the cat robot today! pic.twitter.com/jJaa5EhKC8- Catherine Shu (@CatherineShu) 30 мая 2019 г.
По словам создателя проекта Чжана Мена, робот-кот был разработан как компаньон для тех, кто не может иметь домашних животных. Искусственный интеллект Matebot распознает голос и обладает способностью к обучению: устройство запоминает команды и интонации владельца.
Сам робот также умеет разговаривать - голосовая функция работает по принципу разумной колонки. В Matebot есть несколько дополнительных функций, которые контролируются с помощью приложения на телефоне. Стоит устройство около $ 45.