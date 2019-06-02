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Espreso.tvХай-текВ Китае создали робота-кота для тех, кто не может иметь домашних животных

В Китае создали робота-кота для тех, кто не может иметь домашних животных

Компания Ekasbo из Шэньчжэня создала робота Matebot. Устройство выглядит как анимационный черно-белый кот и способен не только изменять положение корпуса, но и выражение лица

Как пишет Tech Crunch, когда владелец Matebot трогает его или разговаривает с ним, робот реагирует изменением глаз и двигает головой, как обычный кот.

По словам создателя проекта Чжана Мена, робот-кот был разработан как компаньон для тех, кто не может иметь домашних животных. Искусственный интеллект Matebot распознает голос и обладает способностью к обучению: устройство запоминает команды и интонации владельца.

Сам робот также умеет разговаривать - голосовая функция работает по принципу разумной колонки. В Matebot есть несколько дополнительных функций, которые контролируются с помощью приложения на телефоне. Стоит устройство около $ 45.

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