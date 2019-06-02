В Финляндии запретили браки между несовершеннолетними

2 июня, 2019, 12:32

От 1 июня 2019 в Финляндии больше нельзя заключать браки между подростками

Ранее министерство юстиции страны в исключительных случаях могло дать разрешение на брак лиц моложе 18 лет, передает Еспресо.TV со ссылкой на YLE .

Решение отменить эту возможность обосновывается заботой об интересах ребенка.

В предыдущие годы заявлений на ранний брак было от 10 до 30 в год. Особое разрешение лицам моложе 17 лет выдавался на основании беременности.

Вместе с тем, Церковное управление Финляндии призвал отменить ранние бракосочетания, ссылаясь на то, что светское законодательство должно заботиться о предотвращении детских браков.