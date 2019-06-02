Ураган снес крышу на Kozak Fest, непогода лишила жизни 48-летнего мужчину

2 июня, 2019, 13:13

Во время проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены

Об этом сообщили Факти.ua со ссылкой на музыкант Дмитрия Шурова.

Трагедия произошла вечером в субботу, 1 июня 2019 года.

На YouTube опубликовано видео, на котором видно, как ветер поднимает крышу сцены.

Кроме того, в результате сильного порыва ветра (25 м / с) и ливни на месте проведения фестиваля произошло подтопление некоторых участков. Из-за этого посетители не могли выехать из балки.

В дополнение к уже вспоминает гибели мужчины 1971 года данные о том, что также пострадали два человека: 52-летняя женщина получила перелом ноги, а 41-летний мужчина - перелом ступни. Их госпитализировали, передает Информатор.Днипро .

Сотрудники ГСЧС разбирают поврежденную конструкцию сцены.

Спасатели вытащили из водяной ловушки 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек.

Справка

Kozak Fest - один из самых масштабных этно-рок-фестивалей центральной Украины. В этом году фест проходит с 31 мая по 2 июня в урочище Княжеские Байраки в Днепропетровской области. Мероприятие посвящено победе Богдана Хмельницкого в битве под Желтыми Водами.

Предварительно известно, что фестиваль посетили более 10 тыс. человек. Среди исполнителей, которые в этом году выступили на сцене - SKAI, Second River, Внучка, Detach, Milky Way, Natalka Karp и многие другие.