Украинские кинотеатры покажут биографическую мелодраму о лесбийской любви между известными писательницами
Об этом сообщает Еспресо.TV .
История яркого и смелого романа между двумя замужними писательницами: Витой Сэквилл-Вест и Вирджинией Вульф. "Королева" лондонского бомонда 1920-х годов Вита притягивает "королеву" модернистcькои литературы - Вирджинию. Она вдохновляет ее на создание знаменитого романа "Орландо" о герое, который проживает жизнь продолжительностью 350 лет: первую половину как человек, а вторую - как женщина. За основу сюжета авторы взяли любовная переписка этих незаурядных женщин.
Главные роли в "Вите и Вирджинии" выполнили Джемма Артертон ( «Рок-н-рольщик") и Элизабет Дебики ( "Вдовы"). В фильме также появится звезда "Синего бархата" Дэвида Линча Изабелла Росселлини. Первоначально на роль Вирджинии Вулф рассматривались актрисы Ева Грин и Райсборо.
"Вита и Вирджиния" - вторая полнометражная работа британской режиссера чане Баттон. Ее первый фильм, трагикомическое роуд-муви Burn, Burn, Burn стал обладателем "Золотого Дюка", Гран-при Одесского кинофестиваля, которое присуждается по результатам зрительского голосования. Соавтором сценария к фильму выступила драматург и актриса Айлин Эткинс, обладательница премий BATFA и "Эмми", номинантка на премию "Золотой Глобус". Лента экранизирует ее одноименную пьесу 1992 года; в 1997 году Эткинс также адаптировала для экрана роман Вулф "Миссис Делловей".
Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Украинская премьера ленты прошла вне конкурса в ЛГБТ-программе Sunny Bunny киевского кинофестиваля "Молодость".
Фото: Артхаус Трафик
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