Украина должна наступать на Донбассе, - культовый военный журналист Патрик Шовель

2 июня, 2019, 22:47

Украинские военные должны перейти к наступательным действиям в Донецкой и Луганской областях

Об этом самый старший сейчас в мире документалист и военный журналист Патрик Шовель заявил 1 июня 2019 года в эфире программы "Студия "Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"Кому-то необходимо сделать первый шаг. Вам нужно атаковать. Ведь если Вы и дальше так же будете стоять, то инициатива будет на стороне русских, а они могут и подождать, им все равно. Это для Вас экономические проблемы, проблемы с молодыми людьми, с солдатами. Как долго Вы можете продержаться? Насколько? Ведь никто не будет ничего делать, если не будет ничего происходить ", - пояснил он.

По словам Шовеля, в пользу Украины сейчас то, что страна имеет достаточное количество подготовленных, патриотически настроенных военных, а также надежду России на постоянный изнурительный конфликт и его неготовность к большой войне.

Вместе с тем, добавил он, украинцы должны осознавать, что в Европе сейчас нет сильных лидеров вроде Черчилля и де Голля, которые могли бы противостоять Путину.

"Какие лидеры? Макрон - это маленький мальчик. Сравните Путина и Макрона. А Тереза Мэй не в состоянии объединить людей даже в вопросе Brexit, то как она должна разобраться с проблемой России? Она не может помочь себе даже с Англией и Brexit, а еще с проблемами в Ирландии, Шотландии ", - сказв Шовель.

Между тем на Донбассе пока складывается, как он отметил, "странная ситуация", "окопная война". Подобное последний раз в Европе было еще в Первой мировой.

"Я видел лишь однажды, на Кипре, где ситуация уже не переменная более 40 лет ... Проблема та же, она не изменилась. Я думаю, что это (война на Донбассе - ред.) не продлится так долго. Это продолжается уже пять лет, так же долго, как длилась Вторая мировая. Это слишком долго. Вам необходимо найти возможность прекратить это", - подытожил репортер.

Справка

Патрик Шовель (Patrick Chauvel) родился 7 апреля 1949 года в Париже.

Войны и военные конфликты по всему миру он уже освещает 50 лет.

Является автором объемных репортажей из 34 войн, в том числе эксклюзивных интервью с Бобом Марли и главными мафиози Латинской Америки. Был семь раз ранен.

В частности Шовель работал во время войн и гражданских конфликтов в Израиле, Эритрее, Ирландии, Анголе, Пакистане, Афганистане, Чечне, Сан-Сальвадоре, Панаме и других. В Иране революционная гвардия аятоллы Хомейни чуть его не убила.

Он освещал мятеж в Никарагуа и выборы на Ямайке, плыл с Гаити в США на лодке нелегалов, которая потерпела крушение и т.д. Сделанные им уникальные фотографии уже входят в анналы мировой истории.

В мае посетил зону ООС. Сейчас находится в Украине, готовит целый цикл материалов о войне на Востоке.