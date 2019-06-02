Удар по Сирии нанесен по личному приказу Нетаньяху: "Мы не готовы терпеть обстрел нашей территории"

2 июня, 2019, 13:39

ВВС Израиля обезвредили российский ЗРК "Десна" и другие цели на подконтрольной Башару Асаду территории в соответствии с прямым приказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу

Информация об этом появилась на официальной странице политика в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Вчера я провел консультации по вопросам безопасности после ракетного обстрела на Голанских высотах, в ходе которых я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры", - сообщил Нетаниягу.

"Мы не готовы терпеть обстрел нашей территории и решительно реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы будем продолжать делать это ради безопасности Израиля", - подчеркнул он.