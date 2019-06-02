Ученые смогли "заразить" мышей аутизмом. Как это возможно

2 июня, 2019, 11:11

Здоровые лабораторные мыши стали проявлять симптомы аутизма после пересадки им микрофлоры из кишечника больных детей

Об этом говорится в журнале Cell.

Биологи Калифорнийского технологического института вызвали симптомы аутизма у здоровых мышей, которым была пересажена кишечная микрофлора людей, страдающих этим расстройством. Эксперименты могут послужить важным аргументом в пользу гипотезы о связи микрофлоры организма с проявлениями аутистического спектра.

Лабораторные мыши проходили процедуру фекальной трансплантации - перенос лиофилизированных проб, взятых в кишечнике детей с диагностированными расстройствами аутистического спектра. Вскоре животные демонстрировали сниженное стремление к социализации, реже обменивались звуковыми сигналами, проявляли склонность к стереотипному поведению.

При этом такие же грызуны, которые получали аналогичные трансплантаты от здоровых людей, никаких особых изменений не показывали. Это не значит, что бактерии могут быть причиной аутизма, но указывает на их участие в развитии его симптомов.

В опытах с мышами, которые развили аутизм, удалось показать, что после трансплантации происходит изменение активности ряда генов, работающих в клетках мозга. Было отмечено и снижение содержания в теле некоторых сигнальных молекул - прежде всего таурина и 5-аминовалериановой кислоты. Авторы показали, что добавление этих веществ в корм мышей с аутизмом ослабляет его проявления.

Саркис Мазманян подчеркивает, что говорить о подобных эффектах у людей пока рано. Это должно подтвердиться новыми экспериментами, и только потом можно будет думать над целенаправленным регулированием кишечной микрофлоры для контроля над симптомами аутизма.