Ученые объяснили вымирание гигантских бобров. Они были размером с человека

2 июня, 2019, 14:51

Гигантские бобры размером с человека в прошлом населяли Северную Америку, но вымерли в конце последней ледниковой эпохи, примерно 10 000 лет назад. Ученые объяснили возможную причину исчезновения этого вида

Об этом сообщает The Conversation.

Ученые изучили окаменелости гигантских бобров Castoroides, которые жили в районах Юкона и Огайо между 50000 и 10000 лет назад. Еда, потребляемая животными, содержит стабильные изотопы, которые составляют ткани тела, например кости: изучив данные изотопы в костях древних бобров, исследователи обнаружили, что эти животные питались не дерево, а водяными растениями.

Череп гигантского бобра

Это, в свою очередь, указывает на то, что гигантские бобры не были "инженерами экосистемы", как современные: в отличие от последних, они не строили плотин.

Такой же рацион, основанный на водных растениях, как отмечается, делал гигантских бобров крайне зависимыми от их среды - в болотистых местах - как по части еды, так и в области защиты от хищников. Это также делало их уязвимыми к изменениям климата.

Скелет гигантского бобра

Ближе к концу последней ледниковой эпохи, примерно 10 000 лет назад, климат стал намного теплее и сухим, поэтому заболоченные территории массово высыхали. Гигантские бобры, вероятно, не смогли успешно адаптироваться к этим изменениям и скрылись. Современные же, небольшие бобры, имея преимущество - умея строить плотины, смогли адаптироваться: острые зубы помогали им изменять окружающую среду, делать ее более подходящим для себя.

Справка:

Гигантские бобры внешне были похожи на современных бобров, однако весили около 100 килограммов и размерами походили на людей. При этом они имели два существенных отличия от современных бобров: во-первых, у них не было лопастеобразних хвостов, как в современных, (вместо такого хвоста у них был длинный и тонкий, как у крыс), а также у них были иные зубы ( передние зубы современных бобров - острые и скошенные, а в древних гигантских бобров были большими и изогнутыми, и не имели острых концов).