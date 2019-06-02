У желающих получить американскую визу будут проверять соцсети
Новые правила вступили в силу 31 мая. Нововведение коснется большинства категорий виз - туристических, студенческих, рабочих, передает ВВС .
Исключения Госдепартамент сделал только для дипломатических виз и официальных делегаций - заявителям из этих категорий сообщать о своих страницы в соцсетях не придется.
По предварительным оценкам, новые правила будут влиять на 14,7 млн человек ежегодно.
Отныне заявителям нужно будет указать данные о своих социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов за последние пять лет.
До этого при подаче на визу нужно указывать только номер телефона и адрес электронной почты.
Авторы нововведения объясняют, что "сбор дополнительной информации от заявителей усовершенствует процесс их проверки и подтверждения личности".
"Мы постоянно работаем над механизмами улучшения наших процедур проверки, чтобы защитить граждан США. В то же время мы поддерживаем законные поездки в Соединенные Штаты", - добавляют они.
А тех, кто подаст ложную информацию, ожидают "серьезные иммиграцини последствия", предупреждают американские чиновники.
В Госдепартаменте новые меры объяснили необходимостью "проявлять террористов, угрозы общественной безопасности и других опасных лиц", чтобы не пускать их в страну.
Читайте также
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
Читайте также
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-