У желающих получить американскую визу будут проверять соцсети

2 июня, 2019, 11:25

Соединенные Штаты ввели новые правила получения визы - теперь почти всем, кто планирует посетить США, придется показывать визовым офицерам свои соцсети. Новые правила принял Госдепартамент США, который изменил бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы

Новые правила вступили в силу 31 мая. Нововведение коснется большинства категорий виз - туристических, студенческих, рабочих, передает ВВС .

Исключения Госдепартамент сделал только для дипломатических виз и официальных делегаций - заявителям из этих категорий сообщать о своих страницы в соцсетях не придется.

По предварительным оценкам, новые правила будут влиять на 14,7 млн человек ежегодно.

Отныне заявителям нужно будет указать данные о своих социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов за последние пять лет.

До этого при подаче на визу нужно указывать только номер телефона и адрес электронной почты.

Авторы нововведения объясняют, что "сбор дополнительной информации от заявителей усовершенствует процесс их проверки и подтверждения личности".

"Мы постоянно работаем над механизмами улучшения наших процедур проверки, чтобы защитить граждан США. В то же время мы поддерживаем законные поездки в Соединенные Штаты", - добавляют они.

А тех, кто подаст ложную информацию, ожидают "серьезные иммиграцини последствия", предупреждают американские чиновники.

В Госдепартаменте новые меры объяснили необходимостью "проявлять террористов, угрозы общественной безопасности и других опасных лиц", чтобы не пускать их в страну.