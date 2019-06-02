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Espreso.tvСпортСтало известно, почему Блохин находился на финале Лиги Европы в инвалидной коляске

Стало известно, почему Блохин находился на финале Лиги Европы в инвалидной коляске


фото: YouTube
Знаменитый украинский футболист и тренер Олег Блохин вынужден передвигаться на инвалидной коляске из-за перенесенной операции на спине

Об этом сообщает SportArena.

По информации издания, у Олега Блохина возникли проблемы со спиной - требовалось хирургическое вмешательство по поводу грыжи. Операция прошла успешно. Сейчас идет процесс восстановления, а врачи рекомендовали дозировать нагрузку при ходьбе.

Именно по этой причине на финальном матче Лиги Европы в Баку, в котором "Челси" победил "Арсенал", Блохин был в инвалидной коляске.

Олег Блохин - один из лучших украинских футболистов в истории. Он провел 432 матча за "Динамо" и забил 215 голов.

Главным достижением Блохина на тренерской должности является выход сборной Украины в 1/4 финала чемпионата мира-2006 в Германии.

  • Напомним, 29 мая легендарного форварда киевского "Динамо" Олега Блохина привезли к Олимпийскому стадиону в Баку, где проходил финал Лиги Европы, на инвалидной коляске .
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