Стало известно, когда и как Филарет попытается восстановить Киевский патриархат

2 июня, 2019, 11:52

Почетный патриарх украинского православия Филарет на понедельник, 3 июня 2019 года, созывает к себе всех киевских священников.

Вероятно, он потребует от них присягнуть на верность Киевскому патриархату, заявил епископ ПЦУ Адриан (Кулик), сообщает Главком .

"Мне звонят священники парохи Киевских храмов, которые до сих пор (формально) под руководством бывшего Киевского митрополита Филарета (почетного патриарха), с вопросом:" Владыка Филарет созывает всех священников Киева к себе на Пушкинскую, 36 в понедельник на 11:00. Он будет требовать (шантаж / запугивания / угрозы) от нас чтобы мы подписали присягу на верность УПЦ КП и ему персонально как патриарху КП. Что нам делать? ", - рассказал епископ.

При этом он отмечает, что храмы в столице только формально находятся под руководством Филарета.

А священникам посоветовал самим решить, идти ли за Филаретом, который охотно реанимировать УПЦ КП, или оставаться в единой Православной церкви Украины (ПЦУ).