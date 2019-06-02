США выдвинули ЕС ультиматум из-за оборонительной политики, - El Pais

2 июня, 2019, 21:14

Вашингтон требует от Евросоюза изменения оборонной стратегии и привлечения США к собственным проектам вооружения

Об этом со ссылкой на El Pais сообщает "Укринформ".

США перешли от давления до ультиматума в политике в отношении Европы, чтобы изменить направление оборонной политики стран ЕС в сторону более тесных связей с Вашингтоном, который хочет участвовать в европейских проектах вооружения. Брюссель отвергает это из-за страха оказаться в ловушке американских нормативов по экспорту военной продукции.

Напряженность смогла достичь такого уровня, что администрация американского президента предупредила ЕС, что сообщество рискует остаться один на один перед угрозами со стороны РФ, если продолжит продвижение своего плана.

В Вашингтоне считают, что нормы ЕС слишком ограничены и будут препятствовать участию их компаний в разработке вооружений в Европе. Ультиматум выдвинули в Вашингтоне 22 мая.

"Когда возникнет кризис, и ваша оборона страны терпит поражение, ваши граждане не очень будут осчастливлены тем фактом, что вооружение было приобретено только в европейских странах", - отметил глава отдела Европы в администрации Белого дома Майкл Мерфи.