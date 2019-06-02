"Для девочек по всему миру": Кристина Агилера снялась в откровенной фотосессии

2 июня, 2019, 10:27

Американская певица приняла участие в провокационной съемке для журнала Galore

Фотографиями поделилось издание Galore в своем Instagram.

На фотографиях Эллена фон Унверт 38-летняя американская певица Кристина Агилера позирует в сексуальном наряде, который едва прикрывает грудь. На некоторых фото звезда в пеньюаре, на некоторых - с голой грудью и накладками на сосках.

"Это для моих девушек по всему миру, которые сталкивались с мужчинами, не ценившими их. Думаю, что все женщины достойны внимания и имеют право быть услышанными. Поэтому, что мы должны делать - громко кричать! Дайте им знать, что мы будем стоять на своем. Они не удержат нас! " - приводит издание слова Агилеры под одним из снимков.

Кристина Агилера - обладательница шести премий "Грэмми" и одной "Латинской премии Грэмми". Она феминистка, награждена Государственным департаментом США за вклад в программу борьбы с голодом, является послом Всемирной продовольственной программы ООН.