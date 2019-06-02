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Espreso.tvКультура"Чернобыль", "Игра престолов" и "Джон Вик 3": премия "Золотой трейлер" раздала награды

"Чернобыль", "Игра престолов" и "Джон Вик 3": премия "Золотой трейлер" раздала награды

Главный приз - премию за лучший трейлер - получил фильм с Киану Ривзом "Джон Вик 3"

Об этом сообщается на официальном сайте премии Golden Trailer Awards ( "Золотой трейлер").

В Лос-Анджелесе прошла 20-я ежегодная церемония вручения премии Golden Trailer Awards ( "Золотой трейлер"), которую вручают за достижения в кино и телевизионном маркетинге.

В этом году триумфатором стал фильм "Джон Вик 3", получив главную награду "Лучший трейлер", а также победил в номинациях "Лучший трейлер экшн-фильма" и "Лучший трейлер летнего блокбастера".

Четыре награды получила "Рома" Альфонсо Куарона, в том числе как "оригинальный трейлер".

Фильм "Звезда родилась" был отмечен в категориях "Лучший трейлер драмы", "Лучший трейлер романтического фильма" и "Лучший музыкальный отрывок для телевидения".

"История игрушек 4" победила в категории "Лучший трейлер анимационного фильма".

Фильм ужасов Джордана Пила "Мы" отметили двумя призами: за лучший ролик хоррор и за музыку в трейлере. Среди триллеров лучший трейлер в "Птичьего короба", а в комедийном жанре награду получил фильм "Та еще парочка".

"Мстители: Завершение" получили награду в категории "Лучший трейлер приключенческой / фэнтези картины".

В номинации "Лучший тизер" победил фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Премия "Золотое руно", также известная как "Лучший трейлер к не самому лучшему фильму" досталась ленте "Море соблазна".

Среди видеоигр отметили трейлер шутера Anthem.

Среди телевизионный наград лауреатами стали:

"Сорвиголова", третий сезон - лучший трейлер к экшен-сериалу
"Атланта", второй сезон - лучший трейлер к комедийному сериалу
"Чернобыль" - лучший трейлер к хоррор-сериалу
"Игра престолов", восьмой сезон - лучший трейлер к приключенческому / фэнтези-сериалу
"Побег из тюрьмы Даннемора" - лучший трейлер к драматическому сериалу
"Подозрения" - лучший трейлер к документальному сериалу
"Энн" - лучший трейлер к анимационному / семейному сериалу
"Странные чудеса", третий сезон - лучшая музыка в трейлере сериалу
"Маньяк" - самый необычный трейлер сериала

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