Познера занесли в базу данных "Миротворца"

2 июня, 2019, 09:43

Украинский проект "Миротворец" занес в свое "Чистилища" влиятельного российского телеведущего, ведущего сотрудника государственного "Первого канала" (РФ) Владимира Познера

Информация о нем появилась там 1 июня 2019, передает Еспресо.TV .

Познер, в частности, обвиняется в "сознательном нарушении государственной границы Украины с целью попадания в захваченных российскими оккупантами Крыма, участия в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, участия в попытках легализации аннексии АР Крым".

Основанием для таких обвинений есть апрельская путешествие Познера в Крым, где он был членом жюри одного из творческих конкурсов.

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