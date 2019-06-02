Познера занесли в базу данных "Миротворца"
2 июня, 2019, 09:43
Украинский проект "Миротворец" занес в свое "Чистилища" влиятельного российского телеведущего, ведущего сотрудника государственного "Первого канала" (РФ) Владимира Познера
Информация о нем появилась там 1 июня 2019, передает Еспресо.TV .
Познер, в частности, обвиняется в "сознательном нарушении государственной границы Украины с целью попадания в захваченных российскими оккупантами Крыма, участия в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, участия в попытках легализации аннексии АР Крым".
Основанием для таких обвинений есть апрельская путешествие Познера в Крым, где он был членом жюри одного из творческих конкурсов.
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- Познер является двойным гражданином Российской Федерации и Соединенных Штатов.