На столичной Дарнице такси устроило ДТП и въехало в кафе

2 июня, 2019, 07:22

В Днепровском районе Киева на перекрестке улиц Каунасской и Мартовской поздно вечером в субботу, 1 июня 2019 года, произошло ДТП с участием такси и "Шевроле"

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как удалось узнать, водитель автомобиля такси "Тойота Королла", который ехал по второстепенной дороге, на предоставил преимущества в движении водителю "Шевроле Лачетти", который двигался по главной (ул. Каунасская). Как следствие, последний врезался в левую боковую часть такси.

После удара авто нарушителя изменило траекторию, и, выехав на бордюр и зеленую полосу, врезалось в летнюю террасу кафе.

К счастью, в кафе на месте удара в это время никого из посетителей не было.

На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, госпитализировала таксиста и оказала помощь на месте водителю "Шевроле".