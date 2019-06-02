На поверхности Плутона обнаружили аммиак. О чем это свидетельствует
Как говорится в журнале Science Advances, следы аммиака могут указывать на продолжающиеся тектонические процессы на небесном теле.
Зонд New Horizons пролетел над поверхностью Плутона в июле 2015 года. Тогда с помощью бортового инструмента LEISA (Linear Etalon Imaging Spectral Array) и камеры ученые собрали множество данных о планете, в том числе информацию о возможном химическом составе.
В спектрах ученые обнаружили полосы поглощения с длинами волн 1,65 и 2,2 мкм, что, скорее всего, указывает на существование аммиака около борозды Вергилия в северной части региона Ктулху на Плутоне.
Астрономы считают, что этот регион образовался в результате тектонической активности Плутона. Борозда, вероятно, появилась из-за криовулканизма планеты и огромный подледный океан, который не может замерзнуть.
Впервые астрономы предположили, что на Плутоне может существовать жидкий океан, в 2015 году - тогда зонд NASA New Horizons собрал данные о эллипсоидном бассейне под названием Долина Спутника, который расположен на экваторе космического тела и превосходит по размеру штат Техас.
- Необычный наклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан с столкновением с огромной ледяной протопланетой, вдвое тяжелее Земли.
- Впервые получили фото новорожденной планеты: европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевых, Европе.
- Узнайте, каково это - лететь сквозь Туманность Ориона . Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета