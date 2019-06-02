На поверхности Плутона обнаружили аммиак. О чем это свидетельствует

2 июня, 2019, 20:45

Астрономы из миссии New Horizons нашли следы аммиака в составе водяного льда с поверхности Плутона

Как говорится в журнале Science Advances, следы аммиака могут указывать на продолжающиеся тектонические процессы на небесном теле.

Зонд New Horizons пролетел над поверхностью Плутона в июле 2015 года. Тогда с помощью бортового инструмента LEISA (Linear Etalon Imaging Spectral Array) и камеры ученые собрали множество данных о планете, в том числе информацию о возможном химическом составе.

В спектрах ученые обнаружили полосы поглощения с длинами волн 1,65 и 2,2 мкм, что, скорее всего, указывает на существование аммиака около борозды Вергилия в северной части региона Ктулху на Плутоне.

Астрономы считают, что этот регион образовался в результате тектонической активности Плутона. Борозда, вероятно, появилась из-за криовулканизма планеты и огромный подледный океан, который не может замерзнуть.

Впервые астрономы предположили, что на Плутоне может существовать жидкий океан, в 2015 году - тогда зонд NASA New Horizons собрал данные о эллипсоидном бассейне под названием Долина Спутника, который расположен на экваторе космического тела и превосходит по размеру штат Техас.