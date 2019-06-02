Мужчина пытался тайком провезти 5 тыс. пиявок через границу

2 июня, 2019, 18:42

В Канаде мужчина был оштрафован на 15 тыс. канадских долларов (11 тыс. долларов США) за то, что попытался провезти в страну несколько тысяч пиявок из России в своей ручной клади

Об этом сообщает CBC.

Ипполит Бодунов был задержан в международном аэропорту Торонто имени Пирсона в октябре 2018 года. Он пытался провезти в Канаду 4788 живых пиявок.

В заявлении министерства окружающей среды Канады говорится, что обнаруженные пиявки были отправлены на тестирование, чтобы выяснить, разрешен ли их ввоз в страну. Выяснилось, что это так называемые медицинские пиявки (Hirudo verbana), торговля которыми строго регулируется.

"Торговля этим видом пиявок контролируется, так как в окружающей среде их становится все меньше из-за деятельности людей", - говорится в заявлении министерства.

В интервью канадскому телеканалу CBC Себастьян Квист из Королевского музея Онтарио в Торонто сказал, что был приятно удивлен, что все пиявки выжили в полете.

Ипполиту Бодунову, который, как известно, оказался первым человеком за всю историю Канады, пойманным на попытке провезти в страну пиявок, было предъявлено обвинение в незаконном импорте животных, защищенных законом.