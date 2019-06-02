Матиос объяснил, почему его не уволят с должности главного военного прокурора страны

2 июня, 2019, 08:47

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос будет работать до октября этого года, ведь это предусмотрено подписанным с ним контрактом

Об этом он заявил вечером в субботу, 1 июня 2019 года, в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Никогда не чувствовал себя" на чемоданах ", нет причин и нет тренда", - подчеркнул он.

По его словам, уйти с работы для него означало бы прибегнуть к дезертирству.

"Я военный, и у меня до октября контракт. И я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она и, так как я сознательный украинец, надо будет продлевать контракт и служить дальше. Наличие военного контракта обязывает меня быть там, где я есть ", - добавил главный военный прокурор.