//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМатиос объяснил, почему его не уволят с должности главного военного прокурора страны

Матиос объяснил, почему его не уволят с должности главного военного прокурора страны


фото: matios.org
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос будет работать до октября этого года, ведь это предусмотрено подписанным с ним контрактом

Об этом он заявил вечером в субботу, 1 июня 2019 года, в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Никогда не чувствовал себя" на чемоданах ", нет причин и нет тренда", - подчеркнул он.

По его словам, уйти с работы для него означало бы прибегнуть к дезертирству.

"Я военный, и у меня до октября контракт. И я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она и, так как я сознательный украинец, надо будет продлевать контракт и служить дальше. Наличие военного контракта обязывает меня быть там, где я есть ", - добавил главный военный прокурор.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 июня, 2019 воскресенье

1 июня, 2019 суббота

больше новостей

2 июня, 2019 воскресенье

1 июня, 2019 суббота

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать