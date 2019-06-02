Матиос о человеке Зеленского во главе СБУ: "Если нарушит какой-то закон - мы поправим"
Об этом он заявил вечером в субботу, 1 июня 2019 года, в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
По словам Матиос, поскольку СБУ "находится под наблюдением военной прокуратуры", он, как руководитель военной прокуратуры, понимает вызовы, с которыми столкнулся вновь первый заместитель главы Службы, а ныне и.о. главы СБУ Иван Баканов, который в прошлом работал телевизионным продюсером.
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"У меня есть свои суждения, ведь я восемь лет там (в СБУ - ред.) прослужил. Посмотрим, если он (Баканов - ред.) будет нуждаться в помощи - обратится, если нарушит какой-то закон - мы поправим, так как нельзя сразу наказывать , надо помогать строить государство ", - сказал Матиос.
"Наверное, у него бы должно все получиться, а не получится - на то воля Божья", - подытожил он.
Справка
Баканов является гражданским лицом.
Зеленскому приходится другом детства, а также бизнес-партнером по "95 кварталу".
- В этом же интервью Матиос объяснил, почему его сейчас не уволят с должности главного военного прокурора.