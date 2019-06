Концерты, кинопоказы и поэтические перформансы: "Мистецький арсенал" подготовил программу для тех, кто остается на лето в Киеве

2 июня, 2019, 12:54

В программе "Планы на лето в Художественном арсенале" состоится более 50 событий

Об этом Еспресо.TV сообщила пресс-служба "Арсенала".

Программа "Планы на лето в Художественном арсенале" начнется 2 июня в 17:00 Сиеста от 20ftRadio. Сиеста в Арсенале - дневные вечеринки у фонтана под кураторством независимых музыкальных медиа и инициатив 20ftRadio, TIGHT magazine, Comma, СЛУХ, Womens Sound, Jammy Music Hacker Day.

2 июня, 17:00 - 20ftRadio

16 июня, 17:00 - Comma.com.ua

30 июня, 17:00 - Шоукейс от СЛУХ ко Дню молодежи

7 июля, 17:00 - TIGHT magazine

21 июля, 17:00 - 20ftRadio

4 августа, 16:00 - Jammy Music Hacker Day

11 августа, 17:00 - 20ftRadio

18 августа, 17:00 - Womens Sound

В программе также - показ документального кино по средам о мире за горизонтом наших представлений о нем, который будет проходить совместно с фестивалем Docudays UA. Откроет серию событий кинопоказ фильма "Дар", реж. Робин МакКенна (Канада, 2018) - 5 июня в 21:00.

19 июня, 21:00 - "Прогулка по воде", реж. Андрей Паунова (Италия, США, Германия, ОАЭ, 2018)

3 июля, 21:00 - "Хороший почтальон», реж. Тонислав Христов (Финляндия, Болгария, 2016)

17 июля, 21:00 - "Спаривание», реж. Лина Мария Маннгаймер (Швеция, 2019)

31 июля, 21:00 - "Божественные", реж. Роман Бордун (Украина, 2019)

14 августа, 21:00 - "Голоса моря", реж. Ким Хопкинс (Великобритания, 2018)

По четвергам будут проходить поэтически-музыкальные перформансы "Поэзия будней". События объединят разножанровую поэзию и музыку из Украины и заграницы, чтобы создать уникальный опыт переживания обыденности через погружение в метафорически-акустические образы.

Программу поэтически музыкальных перформансов откроют две уникальные коллаборации электронных музыкантш и культовых поэтов. Впервые свои эксперименты с границами выразительности слов и звуков объединят Настя Воган и Павел Коробчук, Ника Зиновий и Мирослав Лаюк 6 июня в 20:00.

По пятницам будут проходить джазовые концерты. В "Мистецький арсенал" возвращается совместный проект с Marco Concert "Jazz Arsenal". Лучшие музыканты страны и мировые звезды будут играть джаз на уличной сцене.

7 июня, 20:00 - Shanna Waterstown (USA)

21 июня, 20:00 - Fabio Ioanizzi & No Money Band (Italy)

5 июля, 20:00 - Gregory Boyd (USA)

12 июля, 20:00 - Old Fashioned Band

26 июля, 20:00 - Will Jacobs Big Band (USA)

2 августа, 20:00 - Rockoko

9 августа, 20:00 - Tall Guy Remez Quartet

16 августа, 19:00 - Charles Turner III (USA)

29 августа (четверг), 19:00 - Khalif Wailin "Walters (USA)

6 сентября, 19:00 - Urban Gypsy & Olga Chernyshova

Кроме этого, запланированы и другие мероприятия. С полной программой можно ознакомиться на сайте Арсенала.

"Этим мы стремимся повлиять на качество повседневной жизни в городе. Для тех, кто остается на лето в большом городе, это напоминание о возможности живого общения вне офиса и социальными сетями - вместе с друзьями, с литературой, кино и хорошей музыкой в фантастическом месте" , - объясняют организаторы мероприятий.