К заключенному в России Сущенко пустили жену и дочь

2 июня, 2019, 22:00

В колонию к незаконно осужденному в России украинскому журналисту Роману Сущенко пустили жену и дочь

Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин в Twitter.

"Жена и дочь украинского политзаключенного Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока все в порядке", - написал Фейгин.

Адвокат также выразил надежду, что "новая власть в Киеве займется обменом украинца Сущенко на Вышинского".

Супруга и дочь украинского политзаключённого Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневных свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока всё благополучно. Надеюсь, новая власть в Киеве займётся обменом украинца Сущенко на Вышинского. - Mark Feygin (@FeyginMark) 2 июня 2019 г.

Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко, с нарушением международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа, где работал последние 6 лет. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже.

Московский городской суд 4 июня 2018 года осудил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробин).