Гройсман заявил, что есть попытки "заблокировать" децентрализацию

2 июня, 2019, 13:52

Преимуществами реформы децентрализации - передачи полномочий и финансовых ресурсов на места - должны пользоваться 100% украинцев, ведь ключевое отличие объединенных общин от остальных территорий - возможность самим жителям принимать решения, которые способствуют развитию, оказанию качественных услуг, изменении качества жизни

Об этом заявил аремьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Что такое объединенные общества? Это общины, которые имеют в 5-7 раз больше бюджеты. Общины, которые могут давать качественные услуги каждому. Сейчас только 70% украинцев пользуются преимуществами децентрализации. И там есть лидерство и ответственность", - приводит его слова правительственная пресс-служба.

Он отметил, что сегодня важно завершить реформу, завершить объединение общин и ликвидировать администрации, которые препятствуют реформе и желанию людей жить лучше.

"Я знаю, что сейчас уже некоторые выражает желание" подправить "реформу. Я с этим не согласен. Я против любых попыток заблокировать реформу", - подчеркнул руководитель Кабмина.

Справка

С начала внедрения реформы - с 2014 года - местные бюджеты выросли с 70 млрд грн до почти 270 млрд грн.

В собственность общин передано 1,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения.

Изменилась структура бюджетов и система принятия решений. Как отмечает Гройсман, следующий шаг реформы - приобщать людей к распоряжению ресурсами и влияния на развитие. По его словам, вся карта Украины в 2020 году должна быть заполнена границами объединенных общин - с новыми возможностями и системой управления.

В январе текущего года Кабинет Министров в пределах продолжение реформы представил свое видение дальнейшего территориального устройства Украины. По плану, предполагается формирование 100 способных районов и 1600-1800 способных общин, закрепление финансовой самодостаточности местного самоуправления, формирования эффективной системы управления, упорядочение системы государственного контроля без дублирования функций.