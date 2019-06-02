//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГройсман заявил, что есть попытки "заблокировать" децентрализацию

Гройсман заявил, что есть попытки "заблокировать" децентрализацию

Преимуществами реформы децентрализации - передачи полномочий и финансовых ресурсов на места - должны пользоваться 100% украинцев, ведь ключевое отличие объединенных общин от остальных территорий - возможность самим жителям принимать решения, которые способствуют развитию, оказанию качественных услуг, изменении качества жизни

Об этом заявил аремьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Что такое объединенные общества? Это общины, которые имеют в 5-7 раз больше бюджеты. Общины, которые могут давать качественные услуги каждому. Сейчас только 70% украинцев пользуются преимуществами децентрализации. И там есть лидерство и ответственность", - приводит его слова правительственная пресс-служба.

Он отметил, что сегодня важно завершить реформу, завершить объединение общин и ликвидировать администрации, которые препятствуют реформе и желанию людей жить лучше.

"Я знаю, что сейчас уже некоторые выражает желание" подправить "реформу. Я с этим не согласен. Я против любых попыток заблокировать реформу", - подчеркнул руководитель Кабмина.

Справка

С начала внедрения реформы - с 2014 года - местные бюджеты выросли с 70 млрд грн до почти 270 млрд грн.

В собственность общин передано 1,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения.

Изменилась структура бюджетов и система принятия решений. Как отмечает Гройсман, следующий шаг реформы - приобщать людей к распоряжению ресурсами и влияния на развитие. По его словам, вся карта Украины в 2020 году должна быть заполнена границами объединенных общин - с новыми возможностями и системой управления.

В январе текущего года Кабинет Министров в пределах продолжение реформы представил свое видение дальнейшего территориального устройства Украины. По плану, предполагается формирование 100 способных районов и 1600-1800 способных общин, закрепление финансовой самодостаточности местного самоуправления, формирования эффективной системы управления, упорядочение системы государственного контроля без дублирования функций.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

2 июня, 2019 воскресенье

1 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать