Делегатов съезда партии Кернеса-Труханова заставляли идти "коридором позора" и топтаться по их портретам

2 июня, 2019, 15:45

Утром в воскресенье, 2 июня 2019 года, перед началом проведения в харьковском Дворце спорта съезда новосозданной партии "Доверяй делам" проукраинские силы заставляли его делегатов идти "коридором позора"

Об этом рассказывает UA Харьков.

На входе также была разлита красная краска, которая символизировала кровь защитников Украины, и разложены изображения главных организаторов съезда - бывших "регионалов", городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, известных за счет своих отчетливо пророссийских взглядов.

Кроме того, вдоль центрального входа во Дворец спорта "Нацкорпус" развернул лозунг "Стоп реванш".

А на окнах Дворца спорта участники акции установили портреты погибших на Майдане и во время теракта возле Дворца в 2015-м году.