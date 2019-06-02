ЦАХАЛ уничтожил российский ЗРК "Десна" в Сирии

2 июня, 2019, 12:17

Утром в воскресенье, 2 июня 2019 года, израильские военные успешно атаковали несколько военных целей в Сирии в ответ на субботний обстрел израильской территории на Голанских высотах

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Израильские боевые самолеты и вертолеты атаковали несколько военных объектов сирийской армии, в том числе две артиллерийские батареи, ряд наблюдательных и разведывательных постов на границе Голанских высот и батарею ПВО СА-2", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

При этом ЦАХАЛ возлагает на правящий в Сирии режим Башара аль-Асада и регулярную армию Сирии ответственность за любые враждебные действия против Израиля с сирийской территории.

По данным сирийских официальных источник, в результате израильского удара убиты трое солдат Асада и семеро были ранены, нанесен ущерб военной технике.

Дамаск утверждает, что несколько израильских ракет удалось сбить. ЦАХАЛ эти сообщения не комментирует.

В свою очередь сирийский мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующаяся в Лондоне, заявляет, что ВВС ЦАХАЛа атаковали южнее Дамаска позиции иранских военных и ливанской "Хезболлы". По сведениям SOHR, удары были нанесены израильскими самолетами по целям около населенных пунктов Аль-Хусейни и Аль-кошку, к югу от Дамаска, где есть объекты иранской армии, "Хизбаллы" и регулярной армии Сирии. В сообщении SOHR отмечается, что, помимо прочего, ЦАХАЛ выпустил ракеты "земля-земля" по объектам сирийских ПВО.

Справка

Подвижной зенитный ракетный комплекс СА-2 (название по классификации NATO) в России носит наименование С-75 "Десна". Он был принят на вооружение в СССР еще в 1957 году.

Начиная с 70-х годов, состоит на вооружении сирийской армии.

В 1974 году с помощью ЗРК "Десна" в районе Хермона был сбит израильский истребитель Mirage III.

1982 над территорией Ливана сирийским расчетом ЗРК "Десна" были подведены израильский самолет-разведчик "Кфир".