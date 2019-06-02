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Espreso.tvВыборы 2019Белецкий призвал патриотов объединиться на парламентских выборах

Белецкий призвал патриотов объединиться на парламентских выборах


фото: radiosvoboda.org
Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий призвал патриотов, националистов и ветеранов объединиться на парламентских выборах

Об этом Белецкий написал в блоге на "УП".

"Национальный корпус" инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт. Пока мы все воевали, волонтерилы и занимались общественным активизмом, власть начали захватывать те, чей интерес - высасывать остатки ресурсов из государства. Вместе с Россией они вкладывали большие деньги, чтобы исключить всех нас как фактор украинской политики и чтобы дискредитировать внутри страны и за рубежом. Ни один из старых брендов не дает более 2,5% на этих выборах, потому объединяться должны не бренды, а люди, за чьими плечами - реальные дела, которые не нуждаются в отдельной рекламе", - написал Белецкий.

  • 12 мая Андрей Белецкий заявил, что протесты против участников масштабных хищений на госзакупках для нужд Вооруженных сил Украины еще не завершились .

 

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