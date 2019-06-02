Белецкий призвал патриотов объединиться на парламентских выборах

2 июня, 2019, 22:15

Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий призвал патриотов, националистов и ветеранов объединиться на парламентских выборах

Об этом Белецкий написал в блоге на "УП".

"Национальный корпус" инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт. Пока мы все воевали, волонтерилы и занимались общественным активизмом, власть начали захватывать те, чей интерес - высасывать остатки ресурсов из государства. Вместе с Россией они вкладывали большие деньги, чтобы исключить всех нас как фактор украинской политики и чтобы дискредитировать внутри страны и за рубежом. Ни один из старых брендов не дает более 2,5% на этих выборах, потому объединяться должны не бренды, а люди, за чьими плечами - реальные дела, которые не нуждаются в отдельной рекламе", - написал Белецкий.