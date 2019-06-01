Зеленский расширил структуру Администрации президента
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Владимир Зеленский ввел в структуру Администрации президента должности своего первого помощника и помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.
Соответствующие изменения были внесены его указом №347/2019 от 31 мая в утвержденное указом главы государства от 2 апреля 2010 года Положение об Администрации Президента Украины. Необходимые изменения были внесены и в указ президента от 14 июля 2014 года "Вопросы администрации президента Украины".
Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.
По-прежнему, в состав АП входят глава администрации, его первый заместитель и заместители, руководитель аппарата АП, уполномоченные президента, а также офис главы АП, главные департаменты, приемная президента, департаменты и отделы, которые являются самостоятельными структурными подразделениями Администрации президента.
- 1 июня Президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении от своего американского коллеги Дональда Трампа приглашения совершить официальный визит в Вашингтон .
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
-