Зеленский расширил структуру Администрации президента

1 июня, 2019, 16:49

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Владимир Зеленский ввел в структуру Администрации президента должности своего первого помощника и помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.

Соответствующие изменения были внесены его указом №347/2019 от 31 мая в утвержденное указом главы государства от 2 апреля 2010 года Положение об Администрации Президента Украины. Необходимые изменения были внесены и в указ президента от 14 июля 2014 года "Вопросы администрации президента Украины".

Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

По-прежнему, в состав АП входят глава администрации, его первый заместитель и заместители, руководитель аппарата АП, уполномоченные президента, а также офис главы АП, главные департаменты, приемная президента, департаменты и отделы, которые являются самостоятельными структурными подразделениями Администрации президента.