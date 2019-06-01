Взрыв на заводе в России: число пострадавших выросло до 79 человек, повреждены 180 домов

1 июня, 2019, 21:29

В результате взрыва на тротиловом заводе в Нижегородской области в России пострадали по меньшей мере 79 человек, повреждено 180 домов

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Министерство здравоохранения РФ сообщило о уже 79 пострадавших в результате двух взрывов на заводе взрывчатых веществ в городе Дзержинске Нижегородской области, примерно в 400 км к востоку от столицы страны Москвы.

15 из пострадавших госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов также заявлял на государственном телевидении, что два человека пропали без вести.

Как пишут российские агентства, часть завода "Кристалл" разрушена, также повреждены около 180 жилых домов и еще несколько зданий неподалеку.

После взрывов на территории завода возник сильный пожар; как заявляют чиновники, его уже ликвидировали. Местные власти ввели в городе и нескольких близлежащих поселках режим чрезвычайного положения.