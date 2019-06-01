Взрыв на тротиловом заводе в России: число пострадавших возросло до 42 человек
1 июня, 2019, 17:04
В результате взрыва на тротиловом заводе в Нижегородской области пострадали по меньшей мере 42 человека, четверо в критическом состоянии
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций РФ.
Число пострадавших при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области РФ возросло до 42 человек.
"Пострадало 42 человека, четверо из них находятся в тяжелом состоянии", - рассказал представитель МЧС.
1 июня два взрыва произошли в западной части Дзержинска Нижегородской области на заводе "Кристалл". Отмечается, что взрывы произошли в цехе по производству тротила.
- В субботу, 1 июня 2019 года, стало известно о взрывах на предприятии по производству тротила НИИ "Кристалл" в городе Дзержинск Нижегородской области.