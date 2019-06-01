Вышел первый тизер-трейлер заключительного фильма "Рэмбо: Последняя кровь"

1 июня, 2019, 15:10

Сильвестр Сталлоне вернется к роли ветерана Вьетнама Джона Рэмбо

Тизер-трейлер пятой ленты появился на YouTube-канале студии Lionsgate.

Новый фильм франшизы о ветеране Вьетнама Джоне Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне станет заключительным. Премьера ленты запланирована на 19 сентября 2019 года.

В новом фильме Джон Рэмбо будет спасать похищенную дочь одного из своих близких друзей и противостоять одному из крупнейших мексиканских наркокартелей.

Главного злодея в фильме "Рэмбо 5" сыграет Серхио Перис-Менчета. Постановкой ленты занимался Эдриан Грюнберг.

Предыдущий фильм франшизы вышел 10 лет назад. А премьера первой части под названием "Рэмбо: Первая кровь" состоялась в 1982 году.