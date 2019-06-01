Валерий Харчишин и Юра Самовилов выпустили совместную песню на стихотворение Василия Симоненко

1 июня, 2019, 21:09

Лидер группы "Друга ріка" и Юра Самовилов вместе записали песню "Іменем"

Об этом в своем Facebook сообщил Валерий Харчишин.

"Я категорически убежден, что объединяться нужно только вокруг песни и только тогда, когда чувствуешь, что ты ей нужен или, как минимум, не испортишь ее", - поделился музыкант.

Он также отметил замечательный тембр и подачу песни Юрой Самовиловым.

"Я показал сразу своем лучшем "критику" - жене, которая не вынимает ее из ушей вторую неделю, а потом и коллегам из ДР и понял, что хвастаюсь, а это значит, что песня получилась, потому что спешишь показать ее своим близким людям. Если я представляю фолк или патриотическую песню, то она должна быть такой", - написал Харчишин.

Песня вошла в новый мини-альбом проекта Юра Самовилов. Группой "Вітер дужчає".