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Espreso.tvОбществоВалерий Харчишин и Юра Самовилов выпустили совместную песню на стихотворение Василия Симоненко

Валерий Харчишин и Юра Самовилов выпустили совместную песню на стихотворение Василия Симоненко

Лидер группы "Друга ріка" и Юра Самовилов вместе записали песню "Іменем"

Об этом в своем Facebook сообщил Валерий Харчишин.

"Я категорически убежден, что объединяться нужно только вокруг песни и только тогда, когда чувствуешь, что ты ей нужен или, как минимум, не испортишь ее", - поделился музыкант.

Он также отметил замечательный тембр и подачу песни Юрой Самовиловым.

"Я показал сразу своем лучшем "критику" - жене, которая не вынимает ее из ушей вторую неделю, а потом и коллегам из ДР и понял, что хвастаюсь, а это значит, что песня получилась, потому что спешишь показать ее своим близким людям. Если я представляю фолк или патриотическую песню, то она должна быть такой", - написал Харчишин.

Песня вошла в новый мини-альбом проекта Юра Самовилов. Группой "Вітер дужчає".

 

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