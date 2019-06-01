Валерий Харчишин и Юра Самовилов выпустили совместную песню на стихотворение Василия Симоненко
Об этом в своем Facebook сообщил Валерий Харчишин.
"Я категорически убежден, что объединяться нужно только вокруг песни и только тогда, когда чувствуешь, что ты ей нужен или, как минимум, не испортишь ее", - поделился музыкант.
Он также отметил замечательный тембр и подачу песни Юрой Самовиловым.
"Я показал сразу своем лучшем "критику" - жене, которая не вынимает ее из ушей вторую неделю, а потом и коллегам из ДР и понял, что хвастаюсь, а это значит, что песня получилась, потому что спешишь показать ее своим близким людям. Если я представляю фолк или патриотическую песню, то она должна быть такой", - написал Харчишин.
Песня вошла в новый мини-альбом проекта Юра Самовилов. Группой "Вітер дужчає".
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